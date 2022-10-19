Розрив дипвідносин з Іраном, не зашкодить переговорам про компенсацію за збитий український Boeing – Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками переговорів зі своїм грецьким колегою Нікосом Дендіасом заявив , що майбутні плани України щодо припинення дипвідносин з Іраном, ніяк не вплинуть на переговорний процес, щодо компенсації за збитий Boeing, інформує ZN.ua .

«Можливе розірвання дипломатичних відносин – а я вже вніс відповідну пропозицію – не зашкодить переговорам щодо компенсацій за збиття українського літака під Тегераном. Є коаліція держав, яка веде певну лінію у відносинах з Іраном щодо цього питання, і ми продовжуємо її вести», - заявив Кулеба