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2022-10-19
Розрив дипвідносин з Іраном, не зашкодить переговорам про компенсацію за збитий український Boeing – Кулеба
Голова МЗС наполіг, що настане день, коли Іран понесе відповідальність
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Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками переговорів зі своїм грецьким колегою Нікосом Дендіасом
«Можливе розірвання дипломатичних відносин – а я вже вніс відповідну пропозицію – не зашкодить переговорам щодо компенсацій за збиття українського літака під Тегераном. Є коаліція держав, яка веде певну лінію у відносинах з Іраном щодо цього питання, і ми продовжуємо її вести», - заявив Кулеба
Михайло Яровенко, ZN.ua