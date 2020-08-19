Комитет по разведке Сената США в отчете о роSSийском вмешательстве в американские выборы 2016 года назвал Константина Килимника офицером роSSийской разведки.

В документе, который обнародовали во вторник, 18 августа, говорится, что Килимник помогал Полу Манафорту "опровергнуть доказательства того, что РоSSия вмешивалась в американские выборы 2016 года", передает Голос Америки.

Отчет объемом 950 страниц об "угрозах и уязвимости контрразведки" во время предвыборной кампании завершает длительное расследование, которое Сенат начал еще в январе 2017 года.

Законодатели обнаружили, что роSSийское правительство провело масштабную кампанию с целью повлиять на президентские выборы в США 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу стать президентом. Согласно отчету, некоторые лица из числа советников Трампа были готовы помочь правительству другой страны.

Сенат не пришел к окончательному заключению, была ли кампания Трампа причастна к скоординированному заговору с роSSийским правительством. Впрочем, документ содержит немало доказательств контактов советников кампании Трампа и людей, причастных к Кремлю. Среди них - бывший руководитель кампании Трампа Пол Манафорт, а также Константин Килимник - лицо с украинским и роSSийским гражданством.

В отчете Сената Килимника впервые называют "офицером роSSийской разведки". Ранее в расследовании спецпрокурора Мюллера его считали лицом, имеющим связи с роSSийской разведкой.

"Манафорт нанял и чрезвычайно близко сотрудничал с русским Константином Килимником. Килимник является офицером роSSийской разведки ... Начиная с 2016 года Манафорт работал с Килимником по плану, который имел целью опровергнуть доказательства того, что РоSSия вмешивалась в выборы 2016 года", - говорится в отчете сенаторов.

Сенаторы от Демократической партии прикрепили к отчету собственное приложение, в котором указывается, что г-н Манафорт обсуждал стратегию кампании Трампа и делился внутрипартийной социологической информацией с Килимником, а позже неоднократно лгал о своих действиях следователям по делу.

В приложении демократов также говорится, что следователи обнаружили информацию о возможной причастности Килимника к основным роSSийским операциям по вмешательству в выборы, которые осуществляло Главное разведывательное управление РоSSии (ГРУ).

"Комитет располагает информацией, которая свидетельствует о том, что офицер роSSийской разведки, с которым Манафорт имел долговременные отношения, мог быть причастен к хакерским атакам ГРУ и сливам информации, направленным на выборы в США 2016 года. Так выглядит заговор", - говорится в приложении сенаторов-демократов Гейнрича, Фейнстина, Вайдена, Харриса и Беннета в заключительном отчете о роSSийском расследовании.

В общем в отчете говорится, что необычный состав кампании Трампа - куда входили друзья, долговременные партнеры и другие бизнесмены - "был привлекательной мишенью для внешнего воздействия, что создало ощутимые уязвимые места контрразведки".

Сенаторы также обнаружили, что два человека, с которыми в 2016 году встретились в Башне Трампа Пол Манафорт, зять Трампа Джаред Кушнер и старший сын президента Дональд Трамп-младший, имели "чрезвычайные связи с роSSийским правительством, в частности с роSSийской разведкой".

Сенаторы обнаружили, что контакты Натальи Весельницкой с роSSийским правительством были "значительно более тесными и вызывают большую обеспокоенность, чем то, что о ней известно".

Константин Килимник имеет двойное гражданство - роSSийское и украинское. Ранее в СМИ появилась информация, что он связан с ГРУ РоSSии. Впрочем сам Килимник в 2017 году в интервью Радио Свобода отрицал эту информацию.

С 1995-го по 2005-й год Килимник работал в московском отделении Международного республиканского института США .

По данным Радио Свобода, в Украине Килимник руководил киевским офисом Манафорта с 2005 по 2015 годы.

После избрания Виктора Януковича президентом Украины Килимник в основном работал в Администрации президента, где помогал Манафорту.