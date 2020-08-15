Венедиктова подписала представление об отстранении главы и судей ОАСК, - СМИ

Речь идет о семи судьях Окружного админсуда Киева.

Венедиктова подписала представление об отстранении главы и судей ОАСК, - СМИ
Павел Вовк
Фото: Павло Вовк / Facebook

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от обязанностей главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и других судей.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил главред “Цензор.нет” Юрий Бутусов в Facebook.

"Сегодня вечером генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должностей семи судей Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка. Таким образом поставлена точка в длительной эпопее", - сообщил Бутусов.

Он добавил, что на следующей неделе Вовк "и его приспешники" вызваны в Национальное антикоррупционное бюро, они объявлены в розыск.

"Теперь ответственность за сохранение Вовка в должности - на Высшем совете правосудия", - подчеркнул Юрий Бутусов.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Позже руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученные подозрения главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были не объявлены по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему передадут повестку законно. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.

В САП сообщили, что в Окружной административный суд города Киева снова направили подозрения судьям, которые ранее вернули в Офис генерального прокурора.

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