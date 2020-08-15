Платформа Совета Европы назвала дело о вероятном прослушивании журналиста Ткача угрозой свободе слова в Украине

Правительство должно официально отреагировать на это заявление.

Платформа Совета Европы назвала дело о вероятном прослушивании журналиста Ткача угрозой свободе слова в Украине
Михайло Ткач
Фото: facebook.com/mixailotkach

Платформа Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов обнародовала данные о вероятном прослушивании или его попытке в квартире журналиста "Радио Свободы" Михаила Ткача.

Платформа отнесла это дело к категории событий, "имеющих "охлаждающий эффект" для свободы СМИ", отмечается на официальном сайте.

После опубликования этого сообщения на платформе Совета Европы украинское правительство должно официально отреагировать на него, отмечает "Радио Свобода". Заявление было сделано по представлению Европейской федерации журналистов - европейской региональной организации Международной федерации журналистов.

Платформа СЕ подчеркнула, что пока правительство Украины не предоставило объяснений по этому делу. Отмечается также, что полиция не предприняла достаточных усилий для выявления следов попыток установления прослушивания в жилье журналиста.

Напомним, что 8 августа журналист программы расследований "Схемы" Михаил Ткач обнаружил в своем доме признаки прослушивающего устройства. Он также заявил, что получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность "раздражает чиновников и по нему начали активно работать".

Однако в полиции заявили, что не выявили "прослушки" в квартире журналиста программы расследований "Схемы" Михаила Ткача, но открыли дело о нарушении частной жизни.

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