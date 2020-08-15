"Европейская Солидарность" требует созыва внеочередной сессии ВР из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом

Политик считает недопустимым использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

"Европейская Солидарность" требует созыва внеочередной сессии ВР из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом
Фото: facebook/EuropeanSolidarity

«Европейская Солидарность» требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за катастрофической ситуации с ростом уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Ростислав Павленко.

«Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об «окончании эпохи бедности» из-за смехотворного повышения минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19», - подчеркнул он.

Политик считает недопустимым использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

«Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского фактически являются преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», - отметил народный депутат.

По его мнению, главными направлениями работы должны стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, потерявшего средства к существованию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Семь больниц не могут подписать договор с НСЗУ из-за отсутствия письма от МинздраваСемь больниц не могут подписать договор с НСЗУ из-за отсутствия письма от Минздрава
В Минздраве обновили разделение регионов по уровням карантина - Киев в "желтой" зонеВ Минздраве обновили разделение регионов по уровням карантина - Киев в "желтой" зоне
Из-за событий в Минске ТКГ могла бы собираться в Швеции, - КравчукИз-за событий в Минске ТКГ могла бы собираться в Швеции, - Кравчук
Еще один нардеп заразился коронавирусомЕще один нардеп заразился коронавирусом
Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения событий в БеларусиБоррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС для обсуждения событий в Беларуси
Трамп прервал брифинг из-за стрельбы у Белого домаТрамп прервал брифинг из-за стрельбы у Белого дома
Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за рубежаЛукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за рубежа
И. о. городского головы Луцка заразился коронавирусомИ. о. городского головы Луцка заразился коронавирусом
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в городеГенконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в городе
Кабмин утвердил план противодействия росту заболеваемости коронавирусомКабмин утвердил план противодействия росту заболеваемости коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости