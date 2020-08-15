"Европейская Солидарность" требует созыва внеочередной сессии ВР из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом

Политик считает недопустимым использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

«Европейская Солидарность» требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за катастрофической ситуации с ростом уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Ростислав Павленко.

«Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об «окончании эпохи бедности» из-за смехотворного повышения минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19», - подчеркнул он.

Политик считает недопустимым использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

«Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского фактически являются преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», - отметил народный депутат.

По его мнению, главными направлениями работы должны стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, потерявшего средства к существованию.