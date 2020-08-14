Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержания в Беларуси

Глава администрации президента Беларуси заявила, что отпустили более тысячи задержанных демонстрантов.

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержания в Беларуси
Наталія Качанова
Фото: www.knews.by

Президент Беларуси поручил разобраться со всеми фактами задержания митингующих во время акций протеста. В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на вечер 13 августа уже отпустили более тысячи человек.

Об этом заявила глава администрации президента Беларуси Наталья Качанова, сообщает "Наша нива".

Как утверждает Качанова, всех задержанных отпустили под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях.

"Нам не нужна драка. Не требуется война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущено более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписку родителям", - сообщила Качанова.

Напомним, пятый день подряд в Беларуси продолжаются протесты. Митингующие выходят на улицы крупных городов, чтобы показать свое недовольство результатами президентских выборов, где победу в который раз получил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ежедневно на улицах тысячи людей, и каждый день власть бросает на них белорусских силовиков. Последние применяют против демонстрантов шумовые гранаты, дубинки и резиновые пули. В ответ - подручные средства, файеры и даже "коктейли Молотова". На сегодня уже есть двое погибших среди протестующих, десятки раненых (с обеих сторон), тысячи задержанных.

Ранее президент Беларуси заявил, що на протесты выходят "люди с уголовным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу.

Комментируя явку на голосование, президент заявил, что выборы прошли "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.

По состоянию на сегодня официальное количество задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тыс. человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТОГрузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Руководитель МВД Беларуси прокомментировал действия силовиков во время протестовРуководитель МВД Беларуси прокомментировал действия силовиков во время протестов
Ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко в сентябре рассмотрит вопрос о лишении Лукашенко докторской степениУченый совет КНУ имени Тараса Шевченко в сентябре рассмотрит вопрос о лишении Лукашенко докторской степени
Евросоюз может принять санкции в отношении Беларуси в конце августа - ReutersЕвросоюз может принять санкции в отношении Беларуси в конце августа - Reuters
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Лукашенко организовать "круглый стол" по вопросам национального примиренияПрезиденты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Лукашенко организовать "круглый стол" по вопросам национального примирения
Кравчук призвал Лукашенко прекратить кровопролитиеКравчук призвал Лукашенко прекратить кровопролитие
В Киеве состоялась акция солидарности с народом БеларусиВ Киеве состоялась акция солидарности с народом Беларуси
Омбудсмен Денисова призвала власти Беларуси освободить задержанных во время протестов украинцевОмбудсмен Денисова призвала власти Беларуси освободить задержанных во время протестов украинцев
Глава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие и освободить задержанныхГлава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие и освободить задержанных
По государственному ТВ Беларуси показывают митингующих, которые извиняются за участие в протестахПо государственному ТВ Беларуси показывают митингующих, которые извиняются за участие в протестах
В Беларуси продолжаются акции протеста, люди с самого утра выстраиваются в "цепи солидарности"В Беларуси продолжаются акции протеста, люди с самого утра выстраиваются в "цепи солидарности"
Последние новости
Подгружаем последние новости