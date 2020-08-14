Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержания в Беларуси

Глава администрации президента Беларуси заявила, что отпустили более тысячи задержанных демонстрантов.

Президент Беларуси поручил разобраться со всеми фактами задержания митингующих во время акций протеста. В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на вечер 13 августа уже отпустили более тысячи человек.

Об этом заявила глава администрации президента Беларуси Наталья Качанова, сообщает "Наша нива".

Как утверждает Качанова, всех задержанных отпустили под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях.

"Нам не нужна драка. Не требуется война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущено более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписку родителям", - сообщила Качанова.

Напомним, пятый день подряд в Беларуси продолжаются протесты. Митингующие выходят на улицы крупных городов, чтобы показать свое недовольство результатами президентских выборов, где победу в который раз получил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ежедневно на улицах тысячи людей, и каждый день власть бросает на них белорусских силовиков. Последние применяют против демонстрантов шумовые гранаты, дубинки и резиновые пули. В ответ - подручные средства, файеры и даже "коктейли Молотова". На сегодня уже есть двое погибших среди протестующих, десятки раненых (с обеих сторон), тысячи задержанных.

Ранее президент Беларуси заявил, що на протесты выходят "люди с уголовным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу.

Комментируя явку на голосование, президент заявил, что выборы прошли "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.

По состоянию на сегодня официальное количество задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тыс. человек.