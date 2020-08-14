Руководитель МВД Беларуси прокомментировал действия силовиков во время протестов

Главный милиционер заявил, что против любого насилия над журналистами, и посоветовал "не лезть в самое пекло".

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал действия милиционеров во время разгона протестов в городах страны на этой неделе.

Он заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей во время акций протеста, которые "попали под раздачу", и просит прощения.

"Я беру на себя ответственность и прошу прощения за травмы случайных людей на протестах, которые попали "под раздачу"", - сказал он 13 августа в эфире программы "Марков. Ничего личного" на ОНТ, сообщает телеграмм канал TUT.by.

"Я всегда! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно", - высказался министр.

Он также добавил, что журналисты во время выполнения своей работы не должны "лезть между двумя сторонами и подставляться".

"Не лезьте в самое пекло!" - посоветовал главный милиционер Беларуси.

Напомним, пятый день подряд в Беларуси продолжаются протесты. Митингующие выходят на улицы крупных городов, чтобы показать свое недовольство результатами президентских выборов, где победу в который раз получил действующий глава государства Александр Лукашенко. Ежедневно на улицах тысячи людей, и каждый день власть бросает на них белорусских силовиков. Последние применяют против демонстрантов шумовые гранаты, дубинки и резиновые пули. В ответ - подручные средства, файеры и даже "коктейли Молотова". На сегодня уже есть двое погибших среди протестующих, десятки раненых (с обеих сторон), тысячи задержанных.