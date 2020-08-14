Стало известно имя погибшего бойца, который подорвался на взрывчатке в Донецкой области

Сергей Похович получил несовместимые с жизнью травмы, подорвавшись на взрывном устройстве.

Сегодня, 13 августа, в районе населенного пункта Водяное Ясиноватского района Донецкой области погиб старший сержант Сергей Похович.

Об этом сообщается на сайте Кировоградской ОГА.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сергей Похович был призван на военную службу в конце ноября 2018 года. Проживал в селе Новогригорьевка Первая Долинского района. У него остались отец, сын и дочь.

Напомним, сегодня в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время выполнения боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

В вечерней сводке штаба ООС отмечается, что боевых потерь на Донбассе в четверг не было.