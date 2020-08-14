В Киеве состоялась акция солидарности с народом Беларуси

В Киеве возле посольства Беларуси состоялась акция солидарности с белорусским народом.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Участники выразили свою поддержку людям, пострадавшим от действий силовиков во время мирных протестов в Беларуси, и требуют привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности.

Также они призывают освободить задержанных участников и участниц мирных собраний и политических активистов.

"После объявления результатов президентских выборов, которые противоречат общественным настроениям и данным неофициальных опросов, мирные демонстранты, которые вышли на протесты против фальсификаций в разных городах, столкнулись с волной милицейского насилия. Неизбирательное и непропорциональное применение силы, в результате которого пострадали многие, и произвольные аресты противоречат принципам прав человека, в частности, праву на свободу слова и свободу мирных собраний", - отметили организаторы акции.

Митингующих охраняла полиция. После того, как участники акции зажгли файеры, произошла небольшая потасовка, но о задержанных или пострадавших не сообщается.

Напомним, во время акции у посольства Беларуси 10 августа произошла потасовка. Полиция задержала активиста Александра Кольченко, которому на следующий день присудили 40 часов общественных работ за участие в столкновениях.