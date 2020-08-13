В Бресте во время протестов задержали украинца

Сейчас он находится в СИЗО.

В белорусском городе Бресте во время протестов задержали гражданина Украины. Сейчас он находится в СИЗО .

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники задержанного и рассказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.

"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов для решения вопроса с задержанным гражданином.

Напомним, ранее было известно о задержанных в Беларуси украинцах Константине Реуцком и Евгении Васильеве. МИД Украины обратилось к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных правозащитников и журналистов.

Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. 12 августа глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

Во время протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых украинцев. В результате предпринятых посольством мер на следующий день они были освобождены.