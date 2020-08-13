Помпео призвал Беларусь к новым президентским выборам в присутствии международных наблюдателей

Госсекретарь считает возможным мирное разрешение ситуации.

Помпео призвал Беларусь к новым президентским выборам в присутствии международных наблюдателей
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал к новым президентским выборам в Беларуси, которые должны состояться в присутствии международных наблюдателей.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Словении, сообщает "Радио Свобода".

"Я считаю, что возможно мирное разрешение нынешнего кризиса в Беларуси: новые выборы должны быть проведены в присутствии серьезных международных наблюдателей", - сказал Помпео.

Ранее Помпео отметил, что США еще не определились, как реагировать на последние события в Беларуси, но готовы вместе с европейскими партнерами рассмотреть варианты действий, которые пойдут на благо народу этой страны.

Госсекретарь отметил, что Штаты рассмотрят все варианты.

Вместе с тем США призывают власти Беларуси не применять силу против демонстрантов. С аналогичным призывом выступили также главы МИД восьми стран Европы.

Напомним, первый тур президентских выборов в Беларуси прошел 9 августа. Первые акции протеста начались сразу после объявления экзит-полов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, которая накануне собирала многолюдные митинги, только около 7%.

Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. К митингующим применили силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель соберет в пятницу, 14 августа, совещание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел для обсуждения, в частности, президентских выборов в Беларуси.

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