Двое военных подорвались на взрывчатке в Донецкой области, один погиб

Еще один боец получил ранения, его госпитализировали.

В Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Сегодня, 13 августа, вследствие отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.

Раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

На данный момент все обстоятельства этой трагедии выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

10 августа штаб ООС констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ОС за полмесяца режима "тишины".