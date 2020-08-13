Суд разрешил специальное расследование относительно экс-беркутовца, которого подозревают в убийстве 48 майдановцев

Также арестован экс-служащий МВД, причастный к поставкам из РоSSии в январе 2014 года спецсредств.

Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве .

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Экс-беркутовец подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

"Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом", - отмечается в сообщении .

Также Печерский райсуд Киева заочно взял под стражу экс-директора департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из РоSSийской Федерации специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева .

Экс-служащий МВД подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из РоSSии в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обоих государств и растрате денежных средств на их таможенное оформление, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины.

"Решение суда о взятии экс-служащего под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - сообщают ОГУ.