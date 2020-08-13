Кабмин принял решение о выходе Украины из трех структур СНГ
Ранее Украина вышла из более чем десяти соглашений со странами СНГ.
Кабинет Министров принял ряд правительственных решений по выходу Украины из структур Содружества Независимых Государств (СНГ).
Об этом представитель правительства в Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня правительство приняло три важных решения относительно дальнейшего выхода из СНГ", - написал он.
В частности, Кабмин поддержал проект указа президента Украины "О выходе Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками" в связи с вооруженной агрессией РоSSийской Федерации, которая является одной из участниц этого соглашения.
Также правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств - участников Содружества Независимых Государств".
Кабинет Министров одобрил еще один проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года".
"Данное решение урегулирует вопросы прекращения культурного сотрудничества Украины с РФ в связи с вооруженной агрессией РоSSии против Украины", - пояснил представитель Кабмина в Раде.
В дополнение к предыдущему решению, на заседании 12 августа правительство также приняло проект постановления "О денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры". Это соглашение было подписано в 1992 году в Ташкенте.
"Сейчас выход из этих соглашений - это вопрос защиты национальных интересов и безопасности Украины", - подчеркнул Василий Мокан.
7 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.
Напомним, Украина ранее вышла из более чем десяти таких соглашений.
23 января 2019 года Кабинет Министров прекратил действие трех договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. В постановлении правительства говорится о прекращении Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года.
В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.