Кабмин принял решение о выходе Украины из трех структур СНГ

Ранее Украина вышла из более чем десяти соглашений со странами СНГ.

Кабмин принял решение о выходе Украины из трех структур СНГ
Фото: tsn.ua

Кабинет Министров принял ряд правительственных решений по выходу Украины из структур Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом представитель правительства в Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня правительство приняло три важных решения относительно дальнейшего выхода из СНГ", - написал он.

В частности, Кабмин поддержал проект указа президента Украины "О выходе Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками" в связи с вооруженной агрессией РоSSийской Федерации, которая является одной из участниц этого соглашения.

Также правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств - участников Содружества Независимых Государств".

Кабинет Министров одобрил еще один проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года".

"Данное решение урегулирует вопросы прекращения культурного сотрудничества Украины с РФ в связи с вооруженной агрессией РоSSии против Украины", - пояснил представитель Кабмина в Раде.

В дополнение к предыдущему решению, на заседании 12 августа правительство также приняло проект постановления "О денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры". Это соглашение было подписано в 1992 году в Ташкенте.

"Сейчас выход из этих соглашений - это вопрос защиты национальных интересов и безопасности Украины", - подчеркнул Василий Мокан.

7 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Напомним, Украина ранее вышла из более чем десяти таких соглашений.

23 января 2019 года Кабинет Министров прекратил действие трех договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. В постановлении правительства говорится о прекращении Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

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