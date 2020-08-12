Буданов: ГУР должен резко интенсифицировать разведку по линии разведения войск на Донбассе

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает своей краткосрочной целью интенсификацию разведки на Донбассе, а более долгосрочной - повышение уровня готовности разведки, в частности по "съему и считыванию" информации.

Об этом он рассказал в интервью агентству

"Интерфакс-Украина".

"Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или предотвратить провокации", - сказал Буданов.

При этом он подчеркнул, что президентский мирный план - это "основа основ нашего времени".

Среди других задач Буданов назвал повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в частности внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему/считыванию информации.

Он также отметил необходимость "перестройки форматов аналитической работы так, чтобы получать более целостные прогностические выводы в короткие сроки". "Еще одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражители", - сказал начальник ГУР.

Говоря об угрозе безопасности Украины, Буданов отметил "войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются различными мощными пропагандистскими программами".

"Мы должны учиться выделять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно тушить возможности для начала военных конфликтов", - подчеркнул он.

Перед любой страной, по его словам, сейчас стоят следующие риски: "глобальный мир, открытые границы, быстрое снятие любой информации, многочисленные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация".

"Особенно хочу подчеркнуть, что в некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации различных гибридных действий в отношении нашей страны, чтобы побудить к определенному вектору развития. Выгодным для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал он.

17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте. 25 июня президент провел заседание вновь созданного комитета, а 5 августа назначил начальника ГУР.

10 августа президент Владимир Зеленский представил коллективу нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и отметил, что спецслужба должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.