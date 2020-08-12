Буданов: ГУР должен резко интенсифицировать разведку по линии разведения войск на Донбассе
Начальник Службы разведки назвал основные задачи на должности.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает своей краткосрочной целью интенсификацию разведки на Донбассе, а более долгосрочной - повышение уровня готовности разведки, в частности по "съему и считыванию" информации.
Об этом он рассказал в интервью агентству
"Интерфакс-Украина".
"Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или предотвратить провокации", - сказал Буданов.
При этом он подчеркнул, что президентский мирный план - это "основа основ нашего времени".
Среди других задач Буданов назвал повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в частности внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему/считыванию информации.
Он также отметил необходимость "перестройки форматов аналитической работы так, чтобы получать более целостные прогностические выводы в короткие сроки". "Еще одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражители", - сказал начальник ГУР.
Говоря об угрозе безопасности Украины, Буданов отметил "войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются различными мощными пропагандистскими программами".
"Мы должны учиться выделять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно тушить возможности для начала военных конфликтов", - подчеркнул он.
Перед любой страной, по его словам, сейчас стоят следующие риски: "глобальный мир, открытые границы, быстрое снятие любой информации, многочисленные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация".
"Особенно хочу подчеркнуть, что в некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации различных гибридных действий в отношении нашей страны, чтобы побудить к определенному вектору развития. Выгодным для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача - заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", - сказал он.
17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте. 25 июня президент провел заседание вновь созданного комитета, а 5 августа назначил начальника ГУР.
10 августа президент Владимир Зеленский представил коллективу нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и отметил, что спецслужба должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.