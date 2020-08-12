Фактический кандидат на выборах президента США этой осенью от Демократической партии Джо Байден определился с кандидатурой вице-президента, которая будет бороться вместе с ним против действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и его выдвиженца на вице-президента, действующего на этом посту Майка Пенса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщил Джо Байден, он избрал своей напарницей на выборах Камалу Харрис, темнокожую сенатора-демократа от штата Калифорния афроамериканско-южноазиатского происхождения. При президентстве Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом (2011-2017), она была министром юстиции США , а на первичных выборах кандидата в президенты от Демократической партии в этом году была сначала одной из соперниц Байдена.

Харрис, которая уже в твиттере добавила к упоминанию о сенаторстве также то, что будет кандидатом в вице-президенты, заявила:

"Джо Байден способен объединить американский народ, потому что он провел свою жизнь, борясь за нас. И как президент он построит такую Америку, которая осуществит наши идеалы. Имею честь присоединиться к нему как выдвиженка нашей партии на вице-президента и делать все, что смогу , чтобы сделать его нашим главнокомандующим".

Отметим, что 55-летняя Харрис станет первой темнокожей выдвиженкой на выборах президента и вице-президента США , а в случае избрания станет и первой женщиной на вице-президентской должности.

Камала Харрис родилась в Калифорнии в США; ее отец - иммигрант из Ямайки африканского происхождения, а мать была иммигранткой из Индии. Сама Харрис, по сообщениям, определяет себя как афроамериканку.

В США во время выборов президента, которые в этом году назначены на 3 ноября, выбирают главу государства вместе с вице-президентом. В настоящее время формально ни Байден, ни Трамп еще не являются претендентами, поскольку пока не состоялись съезды их партий, по результатам которых они гарантированно станут кандидатами официально.

Кроме выдвиженцев двух ведущих партий, Республиканской и Демократической, на президентские выборы в США обычно регистрируются и кандидаты от малых, так называемых "третьих", партий или независимые, но шансов на избрание в США они реально не имеют.