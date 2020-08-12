ЕС готов отправить посредника для прямых переговоров с властями Беларуси

Рассматривается также вероятность проведения конференции лидеров или министров по поводу ситуации в Беларуси.

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси. Об этом заявил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам президента, он обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по телефону, а также обсуждалась возможность провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров относительно ситуации в Беларуси.

"Мишель пообещал вернуться с предложениями о возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже возможная альтернатива", - сказал президент в распространенном комментарии для СМИ .

Науседа также отметил, что Литва готова взять на себя роль посредника в деле решения белорусского кризиса.

"Литва готова быть посредником в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы будем принимать все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным", - сказал глава Литвы.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что настало время со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

"Мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч человек, которые задержаны, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы. Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси", - сказал он.