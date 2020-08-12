Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом

Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение к Светлане Тихановской, силовикам, белорусскому народу и мировому сообществу.

Видео опубликовано в соцсетях.

"Дорогая Светлана, все мы видели и слышали твое видеообращение утром. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент - это ты, Светлана Тихановская. Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власть оказывает давление на нас: они используют детей, мужчин, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности. Только власть не понимает, что народ уже борется не только за тебя, Светлана", - сказала Цепкало.

Она отметила, что, выходя на протестные акции, люди борются за свое будущее, за будущее своих детей, борются против фальсификаций, подделок, издевательств, унижений и оскорблений со стороны власти. Белорусы борются за свободные и честные выборы.

"Лукашенко показал свои синие пальцы, которые вцепились в трон и уже запачканы кровью белорусского народа. Его не останавливают ни женщины, ни дети. У карателей в ход идут дубинки, пули, газ, вода, грубая сила, избиение мирного безоружного населения... Лукашенко нагло врет, что протестами в Беларуси руководят из-за рубежа или что интернет, мобильную связь у нас отключают из-за рубежа. Нас обманывали в течение 26 лет и сейчас обман продолжается. Лукашенко просто хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего мирового сообщества", - добавила Цепкало.

Она призвала ОМОНовцев и других силовиков остановиться.

"Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, отдающего вам устные приказы? Ваша жизнь и свобода того стоит? Как вы будете спать по ночам? Как вы будете смотреть в глаза своим детям и внукам? Как вы будете с этим дальше жить? Неужели Лукашенко всего этого действительно стоит?" - сказала Цепкало.

"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента, помогите освободить политзаключенных, помогите провести свободные и демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу. Спасибо", - добавила она.

Напомним, 24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасений быть задержанным. В то же время его жена осталась в Беларуси и участвовала в избирательной кампании кандидата Тихановской.

В Беларуси второй день продолжаются акции протеста и столкновения их участников с сотрудниками правоохранительных структур после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9%. По всей стране почти не работает интернет, есть перебои с доступом к СМИ , кроме государственных.

В Минске и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем. Ведомство считает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство. Также сообщалось о 3 тыс. задержанных.

Сегодня утром стало известно, что оппозиционная кандидат Тихановская выехала в Литву. Позже было обнародовано два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. При этом она читала свое обращение по бумажке. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Тихановская записала видеообращения под давлением, и пообещал сегодня же обсудить вопрос о предоставлении им политического убежища с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.