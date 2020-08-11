Под посольством Беларуси произошла потасовка, полиция задержала Александра Кольченко (обновлено)

Активисты требуют от Зеленского не признавать результаты выборов президента Беларуси.

В Киеве второй день подряд активисты пришли под посольство Беларуси, чтобы выразить поддержку братскому народу.

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Активисты обратились к украинским властям с требованиями не признавать результаты выборов президента Республики Беларусь, а также "осудить убийства и избиения белорусских граждан".

Демонстранты считают, что Украина должна обратиться в международные организации относительно неотложной реакции на события, происходящие в Беларуси.

Фото: Макс Требухов

Активисты призывают президента Владимира Зеленского предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины в Республике Беларусь.

Обновление. После 18:00 на акции произошли столкновения. Как сообщает корреспондент LB.ua, в здание посольства пытались кинуть яйца. Полиция оттеснила группу активистов во двор напротив посольства. Затем туда пытался заехать автомобиль. Началась сутолока.

"Полицейские связали шестерых человек, в том числе

Александра Кольченко (бывший политзаключенный - Ред). Сейчас во двор заехал автозак и прошли два врача скорой помощи", - сообщает наш корреспондент.

Около 19:00 полицейские вывезли задержанных с места проведения акции.

Напомним, в Киеве вчера, в день президентских выборов в Беларуси, прошла акция солидарности с белорусской нацией. Участники требовали честного подсчета голосов.

Напомним, 9 августа состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. Баллотировались действующий президент Александр Лукашенко (уже шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но и другие города. По данным NEXTA, в Минске силовики открывали огонь в сторону митингующих. Также очевидцы заявили о том, что в Минске автозак на большой скорости влетел в толпу митингующих. Правозащитники сообщают об одном погибшем. В МВД Беларуси эту информацию опровергают и заявляют, что среди пострадавших - 39 силовиков и 50 гражданских. Также сообщалось, что ночью были задержаны около 3 тыс. митингующих.

Сегодня утром ЦИК Беларуси начала объявлять предварительные результаты выборов - по официальным данным, действующий президент Лукашенко набирает 80,23% голосов, его основная соперница Тихановская - 9,9%.

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