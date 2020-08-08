Полиция не обнаружила "прослушки" в квартире журналиста "Схем", но открыла дело о нарушении частной жизни

В доме Михаила Ткача проведут еще одну экспертизу.

Полиция не обнаружила "прослушки" в квартире журналиста программы расследований "Схемы" Михаила Ткача, но открыла дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания: никаких повреждений или технических средств там не обнаружили", - сообщили в ведомстве.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Впоследствии в полиции добавили, что назначили дополнительную экспертизу.

"Чтобы выяснить, было ли там установлено любое прослушивающее устройство, правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 августа журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил, что обнаружил в своей квартире признаки прослушивающего устройства - отверстие в потолке длиной 60 см.

Он рассказал, что в течение нескольких недель несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

Программа журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" - это проект "Радио Свобода" и телеканала UA: Первый.

Михаил Ткач является автором ряда резонансных расследований, в частности, о поездке президента Владимира Зеленского в Оман и "торговле должностями" братом главы Офиса президента Андрея Ермака.

Последние программы Ткача касались нарушения правил дорожного движения кортежем Зеленского и переезда президента в государственную резиденцию в Конча-Заспе.