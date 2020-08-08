Двух украинских журналистов, задержанных в Минске накануне, отпустили

Они самолетом прибыли в Украину.

Двух украинских журналистов, задержанных в Минске накануне, отпустили
Фото: Іван Гребенюк facebook

Трех журналистов телеканала "Настоящее время", среди которых двое украинцев - Иван Гребенюк и Ирина Ромалийская, а также россиянин Юрий Баранюк, отпустили после задержания в Беларуси.

Журналисты самолетом утром 8 августа прибыли из Минска в Одессу.

"Каких-то 5 часов назад ты был в гостинице «Минск», потом был громкий стук в дверь, потом дверь с размаху открылась, и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями «ОМОН». Далее обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и «обнадеживающие» обещания - «нет, мы вас не будем пытать ..» Через несколько часов самолет, Одесса, море ...", - написал Гребенюк на своей странице в фейсбук.

Журналист пояснил, что аккредитацию перед президентскими выборами в Беларуси телеканал "Настоящее время" запросил заблаговременно, однако им ее не предоставили.

Напомним, задержание журналистов произошло 7 августа. О причинах не сообщалось. Они приехали освещать выборы президента Беларуси, которые назначены на 9 августа.

Среди кандидатов действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, глава партии БСДГ Сергей Черечня, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана.

4 августа началось досрочное голосование. Ранее ЕС призвал Беларусь провести "мирные, свободные и справедливые" выборы.

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