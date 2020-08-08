На Ла-Манше перехватили 13 лодок с более чем 130 мигрантами, среди них 23 ребенка

За последние 8 дней в Великобританию прибыли 60 детей без сопровождения.

На Ла-Манше перехватили 13 лодок с более чем 130 мигрантами, среди них 23 ребенка
Фото: bbc

Сотрудники пограничных войск Великобритании перехватили 13 лодок, на которых 7 августа прибыли более 130 мигрантов.

Представитель МВД заявил, что пограничники продолжают заниматься "рядом инцидентов", поскольку утром через Ла-Манш осуществлялись переправы на лодках с маленькими детьми в спасательных жилетах, пишет

Independent.

Мигранты направлялись в портовый город Дувр. В Британии предполагают, что министр внутренних дел рассматривает возможность отправки Королевского морского флота для борьбы с наплывом мигрантов.

6 августа был установлен суточный рекорд - 235 мигрантов совершили опасное путешествие на 17 лодках. Совет графства Кент сообщил, что за последние 8 дней в Великобританию прибыли 60 детей-мигрантов без сопровождения. Только в пятницу обнаружили 23 ребенка. Их поместили под опеку.

"Совершенно недопустимо для моих избирателей и других людей на юго-восточном побережье думать, что наши границы открыты, что любой может сесть в небольшую лодку, кем бы он ни был, и нелегально добраться до Великобритании", - заявила в эфире телеканала Channel 4 News депутат от консерваторов Дамиан Коллинз.

Она добавила, что присутствие ВМС на Ла-Манше не решит проблему, если военные не смогут патрулировать воды Франции, а пока такого согласования нет.

Напомним, что в октябре 2019 года близ Лондона обнаружили фуру с погибшими мигрантами. Контейнер прибыл из порта Бельгии. В нем находились тела 39 человек.

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