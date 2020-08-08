Главу Рославичевского сельсовета на Киевщине снова обвинили в избиении односельчанки (видео)

Главу Рославичевского сельсовета сельсовета Веру Чубенко уже не в первый раз обвинили в избиении жительницы села. Ранее Чубенко уже получала от правоохранителей подозрение в избиении жителей села.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице журналиста программы “Секретні матеріали” на телеканалі 1+1 Владимира Тимофийчука.

По словам автора поста, избиение произошло по причине того, “что люди пришли в приемные часы и просили дать ответ на публичный запрос”.

Журналист напомнил, что Вера Чубенко недавно получила от правоохранителей подозрение по делу избиения селян. “Однако, при странных обстоятельствах до сих пор на должности, а не за решеткой”, – отметил Тимофийчук.

Он уверяет, что в результате сегодняшних событий у одной из жительниц села разбит нос, повреждены руки. “При этом Чубенко вместе с секретаршей сельсовета Татьяной Шитиковой украли у женщины телефон с отснятым видео факта избиения. Потерпевшая вызвала скорую и следственно-оперативную группу”, – добавил автор поста.

Тимофийчук обратился к нардепу от “Слуги народа” Александру Дубинскому, избранному от 94 округа отреагировать должным образом на данное сообщение. Также журналист обратился к правоохранителям с принять меры для того, чтобы привлечь главу сельсовета к ответственности.

Напомним, что в поселке городского типа Гребинки на Киевщине нардеп-мажоритарщик Александр Дубинский и голова поссовета Наталья Збаращенко презентовали начало работы над пятилетним планом развития Гребинковской объединенной территориальной общины. Эту встречу пыталась сорвать председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович, но участники встречи освистали ее.

Отметим, что Вера Чубенко возглавляет Рославичевский сельский совет с марта 2016 года.

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