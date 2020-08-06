ГБР сообщило о подозрении девятому фигуранту дела об убийстве журналиста Сергиенко

Одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском похитили и убили в апреле 2014-го.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении участнику преступной организации, причастному к убийству журналиста Василия Сергиенко.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении лицу в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки совершил угон, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

На скамье подсудимых в производстве по данному факту сейчас находятся шесть человек, двое - в розыске.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а другое - убить его и закопать в лесу.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко - Вадима Мельника и Виктора Горбенко.

8 января Городищенский суд Черкасской области

отпустил Вадима Мельника под домашний арест.

В конце января дела подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко передали в суд.