Суд продлил меру пресечения Стерненко

Активисту назначили домашний арест до 21 сентября.

Суд продлил меру пресечения Стерненко
Фото: facebook.com/sternenko

Суд продлил меру пресечения активисту, бывшему лидеру одесской ячейки "Правый сектор" Сергею Стерненко - ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября.

Адвокат Сергея Стерненко Маси Найем сообщил в фейсбуке: "Судья Антонюк М. С. удовлетворила ходатайство прокурора частично. Судья избрала меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00".

Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что он и его защита не заявляли отвод судье Антонюк, однако она сама завершила заседание "и заявила, что состоится другое заседание по рассмотрению заявления об отводе, который мы не заявляли, и ушла". Он добавил, что заявлял о якобы вмешательстве в автораспределение судей, а не об отводе.

Напомним, что Шевченковский райсуд Киева ограничил активиста и блогера Сергея Стерненко и его защиту в ознакомлении с материалами дела до 11 августа. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua.

В мае 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это было третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь при нападении, ранил ножом двух человек, а потом догнал второго из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первой схватки.

Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из тех, кто на него нападал, и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 минут один из них упал - у него была рана на животе.

15 июня Стерненко назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. 3 июля Апелляционный суд отказался изменить избранную меру пресечения.

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