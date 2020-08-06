МОН не будет обеспечивать школы масками и антисептиками

Кто обеспечит школы масками и антисептиками: в МОН открестились от лишних трат

В Министерстве образования и науки Украины активно выдают лишь требования и рекомендации относительно работы школ и других учебных заведений в период карантина. Но кто же будет обеспечивать персонал, учителей, администрацию, учащихся весьма недешевыми медицинскими масками и антисептиками?

Замминистра образования и науки Любомира Мандзий на вопрос о том, кто даст денег на закупку масок и антисептиков, дезинфекторов, перчаток и пр., уверенно «перевела стрелки» на учредителей школ. По словам Мандзий, основатели школ сами обязаны обеспечить учебные заведения средствами индивидуальной защиты. Контролировать качество подготовки школ к началу нового учебного года будут областные государственные администрации.

Минобразования и науки, по словам Мандзий, уже разослало письма основателям школ с поручением обеспечить собственные заведения средствами индивидуальной защиты, антисептиками и дезинфекторами. В августе учебные заведения должны будут произвести все необходимые расчеты, чтобы выделенных денег хватило на покрытие всех потребностей в соблюдении противоэпидемических мер.

Кто обеспечит школы масками и антисептиками: в МОН открестились от лишних трат

Любомира Мандзий напомнила, что в здание школ можно будет входить только в маске или респираторе, учителям обязательно будут измерять температуру тела. Снимать защитные маски дети смогут только во время уроков.

Напомним, в Украине коронавирус побил два антирекорда за сутки. Количество новых случаев заражение превысило 1300 человек. Ситуация становится критической.


Шевченко Лилия, Тудей

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