Малюська: большая распродажа тюрем перерастет в большое строительство

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о планах министерства относительно проведения "большой распродажи тюрем", которое впоследствии перерастет в "большое строительство тюрем".

Об этом он написал в фейсбуке.

"Мы начинаем большую распродажу тюрем! Это маленький шаг для одного министерства, но гигантский скачок для человечества!.. Скорее всего, тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены. Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов - возможность получить большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", - отметил Малюська.

"Означает ли продажа тюрем то, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - добавил министр.

Он также обозначил, как, согласно планам Минюста, будет выглядеть "большая распродажа тюрем": "1 - продаем замороженные тюрьмы (они не используются, и мы только впустую тратим средства на их охрану), 2 - оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем , замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем, 3 - выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту (чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых), 4 - проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях; 5- продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые; 6- повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО; 7- строим / реконструируем учреждения исполнения наказаний".

Малюська также отметил, что шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации.

"В течение следующих нескольких недель мы продолжим презентовать первые лоты и обеспечивать возможность их осмотра потенциальными покупателями. О датах непосредственно аукционов будем сообщать отдельно", - отметил председатель Минюста.

Напомним, по данным Департамента исполнения уголовных наказаний, в Украине сейчас 27 законсервированных тюрем, и еще 9 собираются закрыть в ближайшее время. Еще 12 исправительных центров будут закрыты, если депутаты примут закон об альтернативных видах наказаний.

Использовать ненужные тюрьмы для разгрузки перегруженных следственных изоляторов невозможно, так как они построены как бараки, а режим для следственных изоляторов предусматривает камерное содержание. Во-вторых, следственные изоляторы привязаны к областным центрам, где постоянно происходят судебные заседания и проводятся следственные действия при непосредственном участии заключенных.

В декабре 2016 Министерство юстиции сообщало, что отдаст в частные руки здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве и Львовского СИЗО . Взамен будущие владельцы этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.

4 августа Минюст объявил о большой распродаже тюрем. Первым на продажу выставят Ирпенский исправительный центр.