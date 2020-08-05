Церкви обиделись на Степанова из-за заявления, что причиной роста числа инфицированных COVID-19 являются богослужения

Всеукраинский совет церквей считает, что принимал достаточно необходимых карантинных мер.

Церкви обиделись на Степанова из-за заявления, что причиной роста числа инфицированных COVID-19 являются богослужения
Фото: facebook/УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отреагировал на заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что распространение коронавирусной болезни COVID-19 в западных областях Украины произошло из-за деятельности религиозных общин.

Об этом сообщают на сайте ВСЦиРО.

"С начала карантина в Украине церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры по безопасному проведению богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности. Многие религиозных общины организовали онлайн-трансляции своих богослужений, а допуск верующих в храмы и молитвенные дома происходит при наличии защитной маски, с соблюдением рекомендованной правительством дистанции и использованием антисептических средств", - отметили в организации.

ВСЦиРО призывает руководство Минздрава прекратить практику обобщенных обвинений в адрес всей религиозной общины, вместо этого сосредоточив внимание на внедрении более эффективных мер, чтобы уменьшить риски инфицирования наших сограждан в местах наиболее активных социальных контактов - в общественном транспорте, учреждениях торговли, банковских и государственных учреждениях, в развлекательных заведениях и других местах скопления людей.

"ВСЦиРО открыт к диалогу с Минздравом ради того, чтобы в дальнейшем не применялись обобщенные публичные обвинения религиозной общины, а риски устранялись путем эффективного практического взаимодействия. Религиозные деятели разных конфессий также уверяют, что продолжают молиться за преодоление эпидемии COVID-19 и за здоровье врачей, которые находятся на передовой этой борьбы. Убеждены, что только в согласии и взаимодействии украинское общество способно эффективно противостоять вызову пандемии", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Зеленским доложил, что главной причиной роста количества инфицированных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

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