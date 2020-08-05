В Польше задержали еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Польский предприниматель связан с компанией, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине.

В Польше задержали еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Новака
Фото: ngopole.pl

В Польше задержали еще одного подозреваемого по делу бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака. Задержанный - польский предприниматель, связанный с компанией, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине, передает Польское радио.

"После привода в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", - сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Экс-руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") в 2016-2019 годах Славомира Новака задержали в связи с обвинениями в коррупции вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога.

Следователи из Украины утверждают, что во время работы на своем посту в "Укравтодоре" Славомир Новак незаконно брал взятки за заказы на строительство дорог. В коррупционных схемах участвовали двое других мужчин. Поскольку дело касается лиц, связанных с Польшей, к расследованию подключились польские правоохранительные органы.

В настоящее время Славомир Новак находится под арестом. Его адвокаты обжаловали меру пресечения, но заседание суда еще не состоялось.

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