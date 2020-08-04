Во вторник в Украину с визитом прибудет глава МИД Молдовы
По итогам встречи руководители внешнеполитических ведомств Украины и Республики Молдова сделают заявления для прессы.
Во вторник, 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Глава молдавского ведомства встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Главы МИД скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействие в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других.
Стороны также обсудят дальнейшее укрепление региональной безопасности, увеличение объемов двусторонней торговли, упрощение процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран", - говорится в сообщении.
По итогам встречи, руководители внешнеполитических ведомств Украины и Республики Молдова сделают заявления для прессы, добавили в МИД.