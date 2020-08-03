Новые правила карантина: что изменится

С 1 августа в Украине вводятся новые правила адаптивного карантина. Все регионы будет разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Новые правила карантина: что изменится
Фото: lb.ua

Что изменится

Усиление карантина применяется и прекращается в регионе на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

4 зоны

Зеленая зона предусматривает: нахождение в общественных зданиях в масках, проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста.

Оранжевая зона запрещает деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона — запрещается работа общественного транспорта; посещения учреждений образования; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Показатели Минздрава для распределения регионов

  • Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с Covid-19, составляет более 50 процентов.

  • Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

  • Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11 процентов.

  • Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 составляет более 10 процентов.

  • Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
Мэр Косово подхватил коронавирусМэр Косово подхватил коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине заработал карантин по "зонам": правила и запретыВ Украине заработал карантин по "зонам": правила и запреты
МОЗ предостерегло от самовольного послабления карантинаМОЗ предостерегло от самовольного послабления карантина
Степанов: в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекстаСтепанов: в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста
В Офисе президента объяснили, у кого будут выходные в новые государственные праздникиВ Офисе президента объяснили, у кого будут выходные в новые государственные праздники
Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию "вагнеровцев"Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию "вагнеровцев"
Болгария изменила правила въезда для украинцевБолгария изменила правила въезда для украинцев
Кинематографисты назвали новые правила проведения питчингов дискриминационными (письмо)Кинематографисты назвали новые правила проведения питчингов дискриминационными (письмо)
У МОЗ назвали головні правила для навчання в школах із 1 вересняУ МОЗ назвали головні правила для навчання в школах із 1 вересня
В Украине увеличат количество проверок нарушения карантинаВ Украине увеличат количество проверок нарушения карантина
Конституционный суд начал проверку конституционности правил карантина в УкраинаКонституционный суд начал проверку конституционности правил карантина в Украина
Последние новости
Подгружаем последние новости