Глава столичной Госпродпотребслужы объяснил, как Киев попал в “зеленую” карантинную зону
Глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан (на фото) объяснил, каким образом столица попала в зеленую карантинную зону. И это при значительном росте новых случаев коронавируса. Как выяснилось, эпидемическая ситуация в Киеве определяется не так, как по всей стране.
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Олег Рубан проинформировал, что расчеты по эпидемической ситуации в Киеве делаются на основании постановления Кабинета министров, за исключением "очаговых" случаев.
"Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они (показатели Киева – ред.) находятся в пределах желтой зоны, но если исключить "очаговые" случаи – вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в зеленую зону", – отметил Рубан.
Решение о соответствии Киева критериям адаптивного карантина принимает непосредственно Министерство здравоохранения.
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Напомним, за прошедшие сутки, 2 августа, в Киеве выявили еще 102 носителей COVID-19, в том числе 6 медиков. Один человек умер.
Отметим, недавно Киевсовет внес изменения в городскую целевую программу “Здоровье киевлян”. Благодаря этому столица сможет обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирования, а их работников – муниципальными надбавками. Речь идет о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе, в частности, с COVID-19. Теперь они, как и врачи, будут получать ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты – 4000 гривен.
Напомним, на прошлой неделе общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета “Киевский политехнический институт им. Сикорского” закрыли на карантин. Это связано с обнаруженной ранее в этом общежитии вспышкой заболевания коронавирусом.
Фото: “РБК-Украина”