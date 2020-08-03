Директору Департамента молодежи и спорта КГГА дали 100% надбавки к окладу
Мэр Киева Виталий Кличко назначил директору Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации (КГГА) Юлии Хан (на фото) надбавку за выполнение особо важной работы. Размер надбавки составляет 100% от должностного оклада.
Об этом
“Установить Хан Юлии Николаевне – директору Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) надбавку за выполнение особо важной работы с 23 июня 2020 года”, – сказано в документе.
Уточняется, что надбавка установлена на время действия контракта о прохождении госслужбы на время действия карантина, связанного с коронавирусной болезнью.
Ранее
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назначил директором Департамента молодежи и спорта КГГА Юлию Хан. На этот раз она переведена на должность из Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
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