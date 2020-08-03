"Вы - слуги народа. А вы подумали, что вы - хозяева?" - Надал об отнесении Тернополя к "красной" зоне

Тернопольский городской совет заявил решительное несогласие с отнесением города к "красной" зоне карантина. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии 3 августа.

Депутаты просят Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям исключить город из "красной" зоны по уровню распространения COVID-19. До принятия решения в городе будут придерживаться ограничений "оранжевой" зоны.

Накануне мэр Тернополя Сергей Надал записал видеообращение, в котором выразил возмущение по поводу решения центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям включить Тернополь в "красную зону".

"Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы - хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за Тернополь? Ваша задача - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы - хозяева? Я требую вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь", - сказал Сергей Надал.

Обращаясь к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА, мэр областного центра требует не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем.

«Не гневите людей. Тернопольчане не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить в ни в какой зоне", - добавил Сергей Надал.

Мэр города отметил, что государство за все время карантина финансово не помогло городу, а теперь еще и вносит его в красную зону.

По состоянию на 2 августа, в городе 845 случаев заражений коронавирусом, 233 человека выздоровели, двое тернопольчан умерли от ковида.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности. К красной зоне кроме Луцка и Тернополя отнесли также Кицманский район Черновицкой области.

Против такого решения выступил советник мэра Луцка, заявив, что в городе не будут останавливать общественный транспорт. Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что таким образом "тернопольчан хотят запугать".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что деление на карантинные зоны не имеет политического подтекста и происходит в автоматическом режиме. Также он напомнил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров об адаптивном карантине, местные власти при необходимости могут усиливать карантин, но не ослаблять.