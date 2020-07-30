?Украина и Беларусь усиливают контроль на границе после задержания "вагнеровцев"

Украина и Беларусь договорились усилить пограничный режим на границе после задержания под Минском бойцов роSSийской частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

"С украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима с целью недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - говорится в заявлении.

Официальный Минск также подтвердил, что некоторые из задержанных имеют гражданство Украины и участвовали в боевых действиях на Донбассе. В связи с этим МИД Беларуси запросило информацию о боевиках украинского происхождения, "которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси".

В соцсетях распространяется информация о том, что белорусские военные разбили лагерь на трассе, ведущей к границе с Россией . Также сообщается, что на подъезде к Минску была замечена колонна военной техники.

Связаны ли эти меры с усилением контроля на границе, пока не известно.

Напомним, вчера под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать ситуацию в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ . Некоторые из них - уроженцы Украины.

Впоследствии выяснилось, что среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может потребовать выдачи своих уроженцев, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками. СБУ подтвердила намерение экстрадировать их. Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных боевиков.