Распределен — не значит потрачен. Премьер рассказал, сколько потратили средств из COVID-фонда

Средства из фонда для борьбы с коронавирусом и его последствиями распределены, но потрачено из них только около 10% всех средств. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, передает Укринформ.

Распределен — не значит потрачен. Премьер рассказал, сколько потратили средств из COVID-фонда
Фото: epravda.com.ua

О чем сказал премьер

«Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривень на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства — это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом — процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда», — сказал премьер.

Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц.

По словам премьера, борьба с экономическими последствиями кризиса — это тоже важный этап, и ее надо начинать уже сегодня.

Ранее сообщалось

  • Как сообщали в Минфине, Кабинет министров по состоянию на 24 июля распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.
  • Фонд для борьбы с коронавирусом и его последствиями создали в апреле. Сначала в него заклали 64,7 млрд грн, позже увеличили объем фонда до 66 млрд грн.
  • Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.
  • 16 млрд грн из фонда выделили для поддержки системы здравоохранения.
  • Для финансирования фонда по безработице ушло около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн выделено на помощь по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн Минсоцполитики выделено для физических лиц — предпринимателей с детьми в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим.

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