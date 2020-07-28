На трассе в Одесской области устроили стрельбу

Активист Демьян Ганул заявил о покушении.

На трассе в Одесской области устроили стрельбу
Фото: od.npu.gov.ua

На трассе вблизи села Визирка в Одесской области устроили стрельбу.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Для установления местонахождения и задержания правонарушителей вводили операцию "Перехват", в ее ходе были установлены и изъяты автомобили, на которых передвигались участники стрельбы.

В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия.

Одесский активист, лидер организации "Уличный фронт" Демьян Ганул сообщил, что стрелки из двух других машин покушались на его жизнь.

"Во время сближения с автомобилем ВАЗ, в котором я ехал на пассажирском сиденье, неизвестные открыли по нам огонь из огнестрельного оружия из окон автомобилей Toyota RAV4 на киевских номерах и Mercedes (нерастаможенного). Сначала пытались столкнуть с трассы во время движения, а затем начали обстреливать с двух сторон из травматических пистолетов. Каким чудом не попали в меня, может, потому, что и мы решили отстреливаться. Чем не покушение?" - написал Ганул.

Он также опубликовал видео, на котором показал вмятины от пули на корпусе ВАЗа.

Напомним, что в июне неизвестные утроили стрельбу на одесском рынке. Вооруженные люди ворвались в магазин тканей и открыли огонь по продавцам. Были ранены два человека.

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