Резников: Москва из-за войны на Донбассе тратит около $ 5 млрд в год

По оценке вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Москва тратит на ведение войны на Донбассе около $ 5 млрд в год.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Вице-премьер считает, что РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война продолжается уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований.

"Остается открытым вопрос: сколько еще РФ финансировать войну на Донбассе, учитывая экономическую и политическую ситуацию внутри РоSSии. По моим подсчетам, Москва тратит на это $ 5 млрд в год ", - пояснил он.

Кроме военных расходов, РоSSия еще выплачивает зарплату так называемым бюджетникам на временно оккупированных территориях.

"Содержат ли они бюджетников в Ливии или в Сирии? Нет. Они не выплачивают никому там зарплаты. А на Донбассе это происходит, вот почему Кремль должен объяснять своим налогоплательщикам, зачем они содержат несколько миллионов чужих граждан. А часть этих граждан, в свою очередь, претендует уже на то, чтобы пользоваться общероSSийскими благами, которых в эпоху кризиса на всех не хватает", - добавил Алексей Резников.

Он также добавил, что невыполнение взятых на себя обязательств предусматривает для РоSSии санкции.

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Военные утверждают, что подготовка к этому событию является беспрецедентной. На каждой украинской позиции будет дополнительный контроль за прекращением огня. Его будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Режим прекращения огня предполагает, в частности, запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; запрет на ведение огня, в том числе снайперского.На брифинге 27 июля Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что оккупационные войска нарушили режим прекращения огня уже через 20 минут после его установления.

Всего с начала оговоренного ТКГ по Донбассу режима "полного и всеобъемлющего прекращения огня" с 00:01 27 июля и до конца суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два обстрела и одна провокация.