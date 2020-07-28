В Лисичанске осквернили мемориал погибшим воинам

За надругательство над могилой злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

В г. Лисичанск Луганской области неизвестные осквернили мемориал воинам Вооруженных Сил Украины, которые освобождали город от роSSийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Лисичанская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту осквернения памятного мемориала лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины).

Следствием установлено, что в ночь на 24 июля 2020 года неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении Лисичанска в июле 2014 года военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается в сообщении, в рамках уголовного производства проводят следственные действия для установления лица (лиц), совершивших противоправные действия в отношении мемориального комплекса.

Санкция статьи за надругательство над могилой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Житомирской области в Новограде-Волынском неизвестные разбили три надгробия на местах захоронений бойцов АТО. Правоохранители установили, что ночью 1 августа неизвестные повредили 16 памятников, из них три - на местах захоронений воинов АТО.

Событие предварительно квалифицировали по ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.