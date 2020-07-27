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2020-07-27
Кличко нужно строить больницы и школы, а не флагшток - депутат Киевсовета
В Киеве началось возведение самого большого флагштока в Украине, чему тяжело найти моральное объяснение.
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“Долгих шесть лет мы шли к этой цели. Шесть лет борьбы и непонимания! И наконец-то мы начали строительство самого большого флагштока в Украине. Нет, не больници, не садика, не школы, а, бл.ть, именно флагштока!”, – написал Андрей Андреев.
Депутат Киевсовета написал, что может быть только одно моральное объяснение появления такого инфраструктурного объекта в период пандемии: “...мы будем вешать всех нерадивых чинушь на этом флагштоке, а первым будет тот, кто предложил закатать 144 млн в улицу Пушкинскую”.
Фото: фейсбук Андрея Андреева
Алексей Ветров, КиевВласть