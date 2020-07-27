Кличко нужно строить больницы и школы, а не флагшток - депутат Киевсовета

Кличко нужно строить больницы и школы, а не флагшток - депутат Киевсовета

В Киеве началось возведение самого большого флагштока в Украине, чему тяжело найти моральное объяснение. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице депутата Киевсовета Андрея Андреева в соцсети Фейсбук.

“Долгих шесть лет мы шли к этой цели. Шесть лет борьбы и непонимания! И наконец-то мы начали строительство самого большого флагштока в Украине. Нет, не больници, не садика, не школы, а, бл.ть, именно флагштока!”, – написал Андрей Андреев. 

Депутат Киевсовета написал, что может быть только одно моральное объяснение появления такого инфраструктурного объекта в период пандемии: “...мы будем вешать всех нерадивых чинушь на этом флагштоке, а первым будет тот, кто предложил закатать 144 млн в улицу Пушкинскую”.

Фото: фейсбук Андрея Андреева


Алексей Ветров, КиевВласть

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