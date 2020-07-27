Омбудсмен: законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма не соответствует Конституции

"Сексуальная ориентация и гендерная идентичность не могут быть основанием для ограничения прав и свобод".

Омбудсмен: законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма не соответствует Конституции
Фото: Макс Левин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект №3917, который 22 июля зарегистрировали народные депутаты Георгий Мазурашу и Елена Лис, не соответствует конституционным нормам и международным правовым стандартам.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена.

"По мнению Уполномоченной ВРУ по правам человека, указанная законодательная инициатива не соответствует конституционным нормам и международным правовым стандартам в области прав человека, но направлена на дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества и нарушение их права на уважение чести и достоинства. Ориентация и гендерная идентичность не могут быть основаниями для ограничения прав и свобод человека на законодательном уровне", - отмечается в сообщении.

По мнению омбудсмена, подобные инициативы народных избранников подстрекают других граждан к нетерпимости и ненависти к ЛГБТ-людям, а также еще больше укореняют стигматизацию и дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в украинском обществе.

"Кроме того, законопроект противоречит международным обязательствам Украины в сфере обеспечения равенства прав и свобод и борьбы с ксенофобией и нетерпимостью, что на сегодня является одной из приоритетных задач реализации европейского вектора развития нашей страны", - указали в пресс-службе.

Денисова также отметила, что в соответствии со ст. 68 Конституции Украины обязанностью каждого человека есть не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Ст. 24 Основного Закона, ст.7 Всеобщей декларации прав человека, ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокол №12 к Конвенции запрещают дискриминацию по любому признаку, а также предусматривают обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению.

Также запрет любых форм дискриминации установлен ст. 6 Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", а ст. 7 этого Закона установлено, что основным направлением государственной политики по предотвращению и противодействию дискриминации является, среди прочего, воспитание и пропаганда среди населения Украины уважения к лицам независимо от их определенных признаков, распространение просветительской деятельности в этой сфере.

Денисова направила обращение к руководству Комитета по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой учесть ее позицию относительно указанного законопроекта во время работы над ним в Комитете.

Напомним, 22 июля в парламенте зарегистрировали проект закона о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму.



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