РоSSийский броневик утонул при попытке форсировать Керченский пролив

Пятеро людей, которые были всередине, спаслись.

РоSSийская броневая машина БРДМ-2 затонула во время попытки форсирования Керченского пролива, пишет "Крым.Реалии".

Об этом сообщила общественная организация "Военно-техническое общество", которая организовывала акцию.

Броневик затонул приблизительно в пяти километрах от берега. Пятеро людей, которые были всередине, спаслись.

"После прохождения отрезка приблизительно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены - он оказался более сильным, чем мы ожидали", – цитируют роSSийские СМИ пресс-секретаря этой организации.

После этого по требованию спасателей атомобили завершили форсирование пролива и развернулись. Утонувшую БРДМ вроде бы собираются поднять.

Форсирование Керченского пролива происходило в рамках акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтингенского десанта 1943 года. Тогда солдаты советской армии форсировали Керченский пролив, высадились на побережье Эльтингена (сейчас Героевское) и создали входной плацдарм на Керченском полуострове для ведения боевых действий по освобождению Крыма.

Крым находится под роSSийской оккупацией с 2014 года.

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