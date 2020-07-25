Зеленский обсудил с президентом Египта возобновление туристической деятельности

Президент отметил необходимость неукоснительного соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов.

Зеленский обсудил с президентом Египта возобновление туристической деятельности
Фото: easyjet.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Глава Украинского государства поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси в связи с национальным праздником Египта - Днем Революции.

Стороны обменялись мнениями относительно эпидемиологической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 для экономик обеих стран.

Владимир Зеленский отметил возобновление Египтом туристической деятельности и подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление высококвалифицированной медицинской помощи в случае такой необходимости.

"Украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международные аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина. Для меня крайне важным является обеспечение безопасности и здоровья украинцев за рубежом", - отметил Владимир Зеленский.

Лидеры государств высоко оценили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях.

Отдельно обсуждали тематику усиления сотрудничества в космической отрасли.

"Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов", - сказал президент.

Главы Украинского государства и Египта обменялись приглашениями посетить их страны после нормализации эпидемиологической ситуации.

Напомним, 14 июня Египет официально объявил о готовности открыть туристический сезон после трех месяцев карантина и принимать международные рейсы с июля 2020 года.

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