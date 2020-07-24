Во время учений Sea Breeze-2020 в Черном море травмировался американский моряк

Его самолетом отправили в госпиталь военно-морской базы Сигонелла в Италии.

Во время учений Sea Breeze-2020 в Черном море травмировался американский моряк
Фото: Министерство обороны

Во время международных учений Sea Breeze-2020 в Черном море получил травму американский военный моряк. Вечером 23 июля его самолетом отправили на военно-морскую базу США в Италии.

Об этом сообщает Укринформ.

"Вечером 23 июля в аэропорту приземлился американский транспортный самолет Boeing C-40 Clipper, на борт которого подняли военного моряка, доставленного машиной скорой помощи из Военно-медицинского клинического центра Южного региона. После этого самолет взял курс на военный аэропорт Сигонелла на итальянском острове Сицилия", - сообщили агентству в администрации международного аэропорта "Одесса".

Как уточнили в клиническом центре, американскому моряку, травмированному во время учений на корабле США, была предоставлена экстренная медицинская помощь. Для дальнейшего лечения моряка отправили в госпиталь военно-морской базы Сигонелла.

В акватории Черного моря продолжаются украинского-американские учения Sea Breeze-2020, которые из-за пандемии коронавируса ограничиваются только морской фазой с привлечением авиации.

По данным пресс-службы Минобороны, основное назначение учения Sea Breeze - поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

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