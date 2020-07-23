В Украине усилят меры безопасности после захвата заложников в Луцке

На улицы украинских городов вышли полицейские: граждан просят отнестись с пониманием

После захвата заложников в пассажирском автобусе в Луцке в МВД приняли решение усилить меры безопасности в 9 областях Западной Украины: Львовской, Винницкой, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой.

В пресс-службе призвали граждан с пониманием отнестись к усилению мер безопасности. В пояснении сказано, что «мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений»

В МВД отметили, что в защитные антитеррористические мероприятия включено несение службы полицейскими нарядами в центральных частях облцентров, в общественных местах, где наблюдается скопление людей, а также на вокзалах и улицах городов. На въездах и выездах в указанные областные центры будут выставлены мобильные блокпосты.

На улицы украинских городов вышли полицейские: граждан просят отнестись с пониманием

Представители силовых структур смогут проверять документы и обыскивать каждого, кто покажется им подозрительным. Правоохранителям в указанных регионах разрешено по своему усмотрению останавливать и досматривать транспортные средства, а также авто, которые «по внешним признакам не используются в течение длительного времени, с целью выявления взрывчатки». Полиция будет следить за порядком на улицах городов и в общественных местах, а также обеспечивать порядок движения на автодорогах.

Напомним, 21 июля 2020 г, в Луцке вооруженный террорист захватил заложников в рейсовом автобусе. Мужчина, назвавший себя Максим Плохой, выдвинул требования к руководству Украины. Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, после чего тот выпустил людей из захваченного им автобуса и сдался правоохранителям.


Шевченко Лилия, Тудей

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