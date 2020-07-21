Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос

Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос

Народный депутат Гео Лерос возмутился появлением распоряжения Киевской горгосадминистрации (КГГА), которым перераспределены расходы столичного бюджета на 2020 год на транспортную инфраструктуру. В частности, этим документом на строительство Подольского моста дополнительно направлено 400 млн гривен. Депутат убежден, что эти средства в скором времени “отдадут” фирме Дениса Комарницкого, несмотря на коррупционные скандалы.

Об этом KV стало известно из сообщения Гео Лероса на его странице в Фейсбук.

“В день, когда у Зеленского спросили о “смотрящим” за Киевом, Кличко своим распоряжением выделил Комарницкому ещё 400 млн гривен! Я хочу напомнить, что буквально недавно Денис Бигус на камеру рассказал Кличко про схему “Эко-Буд-Трейда”, где преступным способом эта прокладка стала победителем тендера на строительство моста на 6 млрд гривен, а всего для компаний из орбиты Комарницкого отдано подрядов на 13 млрд гривен, на что мэр ответил, что впервые об этом слышит и “давайте вместе разоблачать и наказывать”! Короче, наказал, выделив ему еще 400 млн гривен,” – возмутился Гео Лерос.

Он уточнил, что для перевода денег на фирму Комарницкого, Кличко снял финансирование с других городских объектов.

“Подведу итог: Кличко снял 387 млн гривен с одних объектов строительства в городе и назначил платеж на подконтрольную Комарницкому компанию “Эко-Буд-Трейд” согласно распоряжения КГГА №1041 “О перераспределении расходов бюджета города Киева, предусмотренных Департаменту транспортной инфраструктуры на 2020 год”, – констатировал парламентарий.

Кроме этого Гео Лерос отметил, что Президент публично отрицает институт смотрящих, в то же время Дениса Комарницкого предупреждают о предстоящих у него обысках.

“Венедиктова отказывается провести служебное расследование по факту встречи 5 апреля 2020 года ее подчиненного – киевского прокурора Стояновского со “смотрящим” Киева возле ресторана “Велюр”, а после и вовсе сливает Комарницкому информацию о предстоящих у него обысках. Новые лица пришли…” – резюмировал Гео Лерос.

Фото: liga.net


Алексей Ветров, КиевВласть

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