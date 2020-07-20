Лидеры ЕС переругались на саммите по спасению экономики Европы

На саммите ЕС в Брюсселе, призванном прояснить все вопросы, касающиеся плана восстановления экономики блока после пандемии коронавируса, европейские лидеры не стеснялись задевать друг друга нелестными характеристиками, в том числе вышел из себя и французский президент Эммануэль Макрон, пишут в понедельник британские СМИ .



Саммит продолжается уже четвертый день, а самые острые споры между лидерами ЕС произошли на выходных. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил премьера Нидерландов Марка Рютте в личной неприязни и попытке увязать финансовую помощь с политическими вопросами. Нидерланды - одна из стран, которая была недовольна распределением субсидий и займов в фонде и настаивала на том, чтобы доля субсидий в пакете помощи была меньше.



"Виноват голландец... Я не знаю, почему он нас не любит", - сказал В.Орбан. Со своей стороны его поддержал болгарский лидер Бойко Борисов заявив, что М.Рютте ведет себя "как полицейский Европы".



Также позицию М.Рютте раскритиковал и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, М.Рютте хочет выглядеть героем в своей стране, а проблемы партнеров по ЕС ему безразличны. "Вы можете стать героем для своей страны на несколько дней. Но через несколько недель вы понесете ответственность за то, что блокировали эффективный европейский ответ на COVID-19", - сказал он. Дж.Конте также добавил, что Европу "шантажируют прижимистые (страны - ред.)".



Поддерживают Нидерланды также Швеция, Дания и Австрия. Также к их позиции на саммите присоединилась и Финляндия. Группа этих стран заявила, что они согласны, чтобы субсидиями было выделено не более 375 млдр евро. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало ранее, что в ночь на понедельник эти страны согласились с суммой 390 млрд евро. Испания и Италия, которые серьезно пострадали от последствий коронавируса, требуют, чтобы субсидии были не ниже 400 млрд евро.



По данным BBC News, Э. Макрон в понедельник рано утром бил кулаками по столу и грозил, что Франция покинет переговоры. Накануне он набросился с критикой на канцлера Австрии Себастьяна Курца, который покинул аудиторию, где шли переговоры, чтобы ответить на телефонный звонок.



"Вы видите? Ему все равно. Он не слушает остальных, это плохое отношение", - сказал Э.Макрон. "Он только пытается угодить прессе", - добавил президент Франции.



Изначально Э.Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предлагали выделить в виде субсидий 500 млрд евро.



Ближе к вечеру Э.Макрон вспылил и по отношению к М.Рютте, заявив, что Нидерланды после Brexit заняли место Великобритании, которой на саммитах ЕС был свойственен обструкционизм, пишет Politico.



После этого Э.Макрон вызвал смех у присутствующих, заявив, что его позицию по субсидиям поддерживает А.Меркель. "Вы можете считать меня безумным с моими субсидиями, хорошо, но даже Ангела со мной!" - сказал он, рассмешив этим и саму А.Меркель.



МинПром