Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО

Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО

Верховная Рада (ВР) поддержала во втором чтении и в целом законопроект о требованиях к производимой продукции для обороны в соответствии со стандартами Организации Североатлантического договора (НАТО). Также закон создает условия для национальных производителей, чтобы они могли принимать непосредственное участие в оборонных проектах НАТО и были допущены к тендерам иностранных поставщиков.

Об этом KV стало известно из пленарного заседания ВР 17 июля 2020 года.

“За” законопроект №2398-д “Об оборонных закупках” во втором чтении и в целом проголосовали 276 нардепа, против – 1, воздержался – 61.

Целью закона является гармонизация правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров по НАТО и ЕС.

Документом, в частности, регламентируется порядок заключения и исполнения рамочных соглашений в соответствие с законом “О публичных закупках” и усиливается механизм защиты интересов национального производителя – увеличен удельный вес при представлении ценового предложения критерия локализации производства с 15% до 25%, а также:

предусматривается возможность для национальных производителей увеличить предельно допустимый уровень рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур;

изменен порядок использования офсета, а именно – предусмотрено, что компенсаторные механизмы могут применяться при любой закупке по импорту;

изменен порядок обжалования процедур закупки;

предусматривается постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в стандартах НАТО.

Кроме этого, по закону иностранным поставщикам предоставляется доступ к украинским процедурам закупок оборонной продукции при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставляемой продукции.

Фото: Страна

 


Олег Розуменко, КиевВласть

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