Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО
Верховная Рада (ВР) поддержала во втором чтении и в целом законопроект о требованиях к производимой продукции для обороны в соответствии со стандартами Организации Североатлантического договора (НАТО). Также закон создает условия для национальных производителей, чтобы они могли принимать непосредственное участие в оборонных проектах НАТО и были допущены к тендерам иностранных поставщиков.
Об этом
“За” законопроект
Целью закона является гармонизация правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров по НАТО и ЕС.
Документом, в частности, регламентируется порядок заключения и исполнения рамочных соглашений в соответствие с законом
предусматривается возможность для национальных производителей увеличить предельно допустимый уровень рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур;
изменен порядок использования офсета, а именно – предусмотрено, что компенсаторные механизмы могут применяться при любой закупке по импорту;
изменен порядок обжалования процедур закупки;
предусматривается постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в стандартах НАТО.
Кроме этого, по закону иностранным поставщикам предоставляется доступ к украинским процедурам закупок оборонной продукции при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставляемой продукции.
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