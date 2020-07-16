Мер Черкас заявив про зникнення свого заступника

Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара.

Мер Черкас заявив про зникнення свого заступника
Анатолій Бондаренко
Фото: Lb.ua

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко заявив, що його заступник Юрій Ботнар не вийшов на роботу.

Про це Бондаренко написав у фейсбуці.

"Шановні друзі, у Черкаській міській раді стався прикрий інцидент. Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19:30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього - його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - розповів мер.

Бондаренко також повідомив правоохоронні органи про зникнення свого заступника.

"Відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування мого заступника, повідомити мене чи поліцію", - додав він.

Нагадаємо, у травні Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського після того, як той назвав його "бандитом" і розказав, що на Бондаренка було заведено 19 справ.

1 травня Нацполіція порушила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас через передчасного ослаблення карантинних заходів в місті. Бондаренко та Зеленський після цього обмінялися відеороліками. Зокрема, мер заявив президенту, що "Черкаси будуть чинити опір" і застеріг президента від тиску на місцеву владу, а Зеленський, у свою чергу, заявив, що "мер Черкас плутає слова "децентралізація" і "автономія". Пізніше Бондаренка викликали на допит у поліцію. Детальніше про це читайте в інтерв\'ю з ним на LB.ua "Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба что сфабрікують".

У 2018 році суд відмовився відсторонити Бондаренко з посади мера Черкас. Його підозрювали в перешкоджанні роботі депутатів і зловживанні владою. Епізод, який йому інкримінували, стався в липні 2017 року. Тоді він підписав і направив до суду лист про відкликання апеляційної скарги Черкаської міськради проти приватної будівельної компанії, яка стосувалася стягнення заборгованості в зв\'язку з невиконанням орендної угоди і розриву цього договору. За версією слідства, дії мера призвели до того, що в бюджет міста недопоступіло 447 тисяч гривень.

Це на той час була вже друга підозра Бондаренкові. Раніше його звинуватили за ч.1 ст.351 Кримінального кодексу (перешкоджання роботі депутатів) у зв\'язку з проведенням "таємної" сесії в Каневі.

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