Мер Черкас заявив про зникнення свого заступника

Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара.

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко заявив, що його заступник Юрій Ботнар не вийшов на роботу.

Про це Бондаренко написав у фейсбуці.

"Шановні друзі, у Черкаській міській раді стався прикрий інцидент. Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19:30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього - його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - розповів мер.

Бондаренко також повідомив правоохоронні органи про зникнення свого заступника.

"Відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування мого заступника, повідомити мене чи поліцію", - додав він.

Нагадаємо, у травні Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського після того, як той назвав його "бандитом" і розказав, що на Бондаренка було заведено 19 справ.

1 травня Нацполіція порушила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас через передчасного ослаблення карантинних заходів в місті. Бондаренко та Зеленський після цього обмінялися відеороліками. Зокрема, мер заявив президенту, що "Черкаси будуть чинити опір" і застеріг президента від тиску на місцеву владу, а Зеленський, у свою чергу, заявив, що "мер Черкас плутає слова "децентралізація" і "автономія". Пізніше Бондаренка викликали на допит у поліцію. Детальніше про це читайте в інтерв\'ю з ним на LB.ua "Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба что сфабрікують".

У 2018 році суд відмовився відсторонити Бондаренко з посади мера Черкас. Його підозрювали в перешкоджанні роботі депутатів і зловживанні владою. Епізод, який йому інкримінували, стався в липні 2017 року. Тоді він підписав і направив до суду лист про відкликання апеляційної скарги Черкаської міськради проти приватної будівельної компанії, яка стосувалася стягнення заборгованості в зв\'язку з невиконанням орендної угоди і розриву цього договору. За версією слідства, дії мера призвели до того, що в бюджет міста недопоступіло 447 тисяч гривень.

Це на той час була вже друга підозра Бондаренкові. Раніше його звинуватили за ч.1 ст.351 Кримінального кодексу (перешкоджання роботі депутатів) у зв\'язку з проведенням "таємної" сесії в Каневі.