Трамп не заинтересован в продолжении торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем по второй фазе торговой сделки. Говоря о первой части соглашения, подписанной в январе, господин Трамп назвал ее большой торговой сделкой.



"Но как только сделка была заключена, чернила даже не высохли, они обрушили на нас эпидемию",— сказал Дональд Трамп, имея в виду коронавирус, который впервые появился в Китае. "Я сейчас не заинтересован в разговоре с Китаем",— заявил президент США в интервью CBS News.



Напомним, КНР и США подписали временное, на два года, торговое соглашение, которое является первой частью торговой сделки. Она предполагает возвращение со стороны США к режиму таможенного тарифа в торговле с КНР на конец 2017 года и снижение на тот же срок КНР уровня тарифных барьеров для экспорта из США ниже этого уровня.